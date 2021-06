Concert Thomas Enhco et Vassilena Serafimova – Clairière Festival

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova dans le miroir de Bach. C’est un duo exceptionnel et libre comme l’air qui s’empare de La Clairière pour l’anniversaire de la révolution Française .

Côté cour, un jeune pianiste au parcours et à l’héritage musical impressionnant, et qui n’est jamais plus à l’aise qu’à la croisée des genres. Côté jardin, une percussionniste chevronnée passée maître dans l’art de faire chanter le marimba et qui, elle aussi, n’a de cesse de faire rimer expérimentation et virtuosité. Thomas Enhco : Pianiste Vassilena Serafimova : percussioniste

À l’orée d’un bois entouré de lavandes et d’oliviers, la clairière se dévoile au bout d’un chemin initiatique comme une scène antique au coeur d’anciennes restanques, vestiges des cultures de l’Abbaye d’Aiguebelle. Cette terre à ciel ouvert, bordée d’une végétation luxuriante o re un espace scénique bucolique et primitif ou la nature se place au centre de la création.

La Clairière à été inspirée d’un appel de la forêt, un invitation de l’invisible à y prélever son énergie, son ancrage et sa vitalité pour créer un espace de partage, de rencontres et d’émotions autour de l’Art. L’année qui vient de s’écouler n’est elle pas là pour nous pousser à nous réinventer, nous rapprocher de l’essentiel ?

C’est dans cette énergie que le festival Clairière à été créé – en à peine deux mois – avec une programmation exceptionnelle au coeur d’un espace complètement naturel et préservé, pour proposer aux personnes qui peuplent le territoire et visiteurs de passage un autre imaginaire, un autre futur que celui qui nous était suggéré. Je vous invite donc à explorer l’ensemble de notre programmation et à venir à la rencontre de la Clairière pour en découvrir peu a peu ses secrets cachés…