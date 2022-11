Concert : Ti’Crew

Ti Crew vous emmène en voyage à travers la Jamaïque avec un son « Inna Reggae Style ».

Les escales s’effectueront auprès de plusieurs grands noms de l’île : Bob Marley,Max Romeo,Third world,Peter Tosh…

Nous nous arrêterons aussi chez certains qui ont puisé leur inspiration dans cette musique comme Groundation, Alborosie, Matthew Mc Anuff…

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064720970560…

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! Sans oublier nos planches de saison!