Concert : Tracks 2000 Electrique

» Moderne est ce qu’il y a de plus novateur à chaque époque « , et bien » Tracks 2000 Electrique « , c’est exactement ça… ou presque !

C’est durant une matinée de pêche aux carnassiers que Sébastien et Pascal décident de mettre en commun leurs expériences en théâtre de rue et dans diverses formations musicales pour devenir » modernes « . Ainsi, le 15 décembre 2018, un samedi, ils créent » Tracks 2000 Electrique » :

– » Tracks » parce que ça fait classe et branché.

– » 2000 » parce que l’an 2000 est le symbole du modernisme.

– » Electrique » parce qu’ils auront besoin d’une prise électrique 12V pour envoyer du gros son.

Ils ne sont pas peu fiers, car ils ont fabriqué des compositions pensées comme des tableaux racontant des histoires malicieuses et dramatiques ou des conneries plus frontales. Au fil de leur chansons, leur objectif est de faire sourire les gens et faire bouger les têtes.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, » Tracks 2000 Electrique » monte sur scène, en costume trois pièces, avec une MPC, une guitare et des cuivres. En connivence avec leur public, ils mélangent chanson française, électro, hip-hop, dans une ambiance festive, joviale et décalée.

Ils n’ont plus le temps de pêcher et difficile de savoir si l’objectif de modernité est atteint, mais ce qui est certain, c’est que le public et les poissons sont contents.