CONCERT : Tramhaus + Howlin’Jaws + Von Kids

TRAMHAUS

Une déferlante électrique avec des rifs ravageurs : Tramhaus, le nouveau phénomène post-punk néerlandais se plait à transcender les limites. Un groupe à l’énergie incomparable sur scène, entre guitares tendues à l’extrême, jeu de batterie impulsif et mouvements de danse du charismatique chanteur Lukas Jansen, pour une expérience quasi frénétique !

HOWLIN’ JAWS

Les Howlin’ Jaws vous embarquent dans une frénésie de guitares et de mélodies incisives. Fraicheur des compositions, swing et élégance sur fond d’uppercuts dévastateurs portés par une six cordes tranchante : voilà le menu, et il promet d’être relevé !

VON KIDS

DJ set de Von Kids qui enchaînera les vinyles pour un set post-punk electro rock avant et après les concerts