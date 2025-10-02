Concert

Concert Trevor King

Venez passer un bon moment avec Trevor King, chanteur irlandais. Un univers feutré et intimiste aux sonorités folk/pop/rock. Vous pourrez aussi manger sur place !

Le 10/10/2025 20:00

4 place de la liberte 26400 Crest Tél. 04 75 25 15 84

Gratuit pour les visiteurs