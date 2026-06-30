Bien que le plus souvent rockeur, Mr EDDY a su diversifier son répertoire en interprétant des ballades à la manière des plus grands crooners et en s’inspirant, sans modération, de la musique country, du blues, du jazz et de la soul music…sans oublier, évidemment, sa passion pour le cinéma et sa carrière d’acteur, qui ne se souvient pas de ses » dernières séances » ?
Concert au profit de l’UMS Rugby.
Concert : Tribute Eddy Mitchell par le groupe Scmoll Eddytion
Concert, Tribute Eddy Mitchell, le groupe Schmoll Eddytion reprend les plus grands succès de cet incontournable pionnier du rock français, depuis ses débuts avec »Les Chaussettes noires » et tout au long de la remarquable carrière solo de Mr EDDY.
105, route de Marseille 26200 Montélimar Tél. 06 76 93 86 65
Bien que le plus souvent rockeur, Mr EDDY a su diversifier son répertoire en interprétant des ballades à la manière des plus grands crooners et en s’inspirant, sans modération, de la musique country, du blues, du jazz et de la soul music…sans oublier, évidemment, sa passion pour le cinéma et sa carrière d’acteur, qui ne se souvient pas de ses » dernières séances » ?