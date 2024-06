Concert – Trio des Confluences

Un programme éclectique tant au niveau des styles que des instruments et commenté avec beaucoup d’humour, truffé d’anecdotes des musiciennes toutes sensibles aux charmes du breuvage de Bacchus : Mozart et son faible pour le champagne et le tokay, Verdi le vigneron, le dijonnais Rameau et sa cave bien fournie, Strauss qui soigne son mal des transports à grand renfort de champagne.

Un programme à déguster sans modération !

Trio des Confluences

Confluences : carrefour, rencontre, mélange….

Un Trio né en terre Lyonnaise, aux Confluences des deux fleuves Saône et Rhône.

Un Trio féminin original de par le mélange de timbres inattendus : Cor, Flûte traversière, clarinette, un soupçon de clarinette basse, de petite clarinette, de musette, de traverso et de chalumeau, de tarogato…