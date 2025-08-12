Concert – Trio Velours – Voix, violoncelles, vents

Trois timbres pour une même respiration. Entre résonances sacrées, compositions originales et arrangements inspirés, le Trio Velours fait naître un chemin où les racines musicales s’étendent vers de nouveaux horizons.
Le Trio Velours est né d’une vision et d’un rêve de mélanger les musiques sacrées orientales, hébraïques et chrétiennes pour envouter le public dans un voyage entre vibrations et silences.
A l’honneur poèmes sufis, paroles de la Bible, mystique juive.
Au programme de ce voyage : Bach, Vivaldi, Ravel et nos compositions.
Réservation conseillée au 06 66 48 14 96 – jauge limitée à 50 personnes !
Tarifs: normal 15 euros/soutien 20 euros/réduit( moins de 16 ans, chômeurs, rsa…): 12 euros
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Merci d’avance pour la publication.
Oriane