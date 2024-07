CONCERT : Turfu + Virage – techno guinche

Union éternelle entre boîte à frisson et tête dans le caisson, le duo explore perpétuellement de nouveaux circuits en syntonie, dans le seul et unique but de célébrer la guinche.

Pétales sur le visage, c’est la rosée pour le coeur, c’est la marée dans les terres.

TURFU

A l’orée de la fête, éclatent les premières ondées. C’est la fusion. Au coeur du dancefloor, l’eau se transforme en fumée, c’est l’évaporation. Puis, sous l’emprise de l’aurore, c’est la liquéfaction.

De bon matin, juste avant les premiers rayons de soleil, en sortie de club ou en randonnée, la rosée se condense et se dépose sur les fleurs et sur les humains. C’est un bouillon concentré des corps chauds après la danse. Va-t-on continuer à s’enjailler ? Où va-t-on rêver à l’horizontale ? Quoi qu’il, c’est un moment charnière, un commencement, fait des larmes de joie salée de la veille, et des recettes de cocktails sauvages et matinaux.

Virage

En première partie découvrez Virage : accordéon sous effets et batterie sous acides au programme.

La rencontre de deux artistes qui dansent, s’affrontent et fusionnent en une transe unique, hypnotique et jouissive. C’est un duo qui résonne comme dix, qui sillonne les méandres du son comme un enfant qui jouerait à construire et à déconstruire. Une histoire à dormir debout qui distille dans nos oreilles une furieuse envie d’exploser.