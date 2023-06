Concert – Tv Sundaze et Clavicule

TV SUNDAZE :

Le quatuor crée son propre style de garage rock avec un instinct pour la mélodie et une nonchalance pop. Formé en 2019, TV Sundaze a rapidement pris la route des clubs et des festivals, jonglant entre l’éphémère du live et la composition de disques qu’ils veulent intemporels. Leur premier disque, » On The Balcony « , entièrement autoproduit, est sorti en 2020 sur leur propre label Tape Source Records. Toujours en recherche de nouvelles sonorités, le groupe nous présentera son deuxième disque qui révèlera leur facette plus expérimentale.

Clavicule :

Clavicule a beau se présenter comme un quatuor punk garage, une oreille attentive saura déceler qu’ils sont bien plus que cela. Héritier de la versatilité et de la liberté sauvage du Rock, le groupe croise les influences de chacun de ses membres dans tous leurs morceaux et compose pour que le tout soit plus que la simple somme de ses parties. Leur amour des mélodies orientales et des riffs percutants a donné naissance à Garage is Dead, leur premier album sorti en juin 2020 chez le label rennais Beast Records.

Ils ont ensuite enchaîné les concerts pour faire vivre cet album, ce qui leur a valu leur ticket d’entrée au sein de la scène rock française actuelle et de jouer aux côtés des excellents Johnny Mafia, Mad Foxes ou We Hate You Please Die, ainsi qu’en première partie de groupes internationaux.

Le deuxième album, FULL OF JOY, est sorti le 10 mars 2023, sur les labels A Tant Rêver du Roi & Le Cèpe Records.