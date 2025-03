Concert : TV Sundaze Release Party

? RELEASE PARTY : TV SUNDAZE !

? TV SUNDAZE + THE SOCIALS + VON KIDS

? VEN 18 AVR ? 5EUR ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver : https://www.billetweb.fr/release-party-tv-sundaze

? Accessible Pass Culture, Pass Région

————————————

? TV SUNDAZE

Psych Garage, Valence

» Quand on choisit d’e?tre un loser, il faut pas mal d’acharnement pour y exceller et devenir un des he?ros magnifiques que cette route a engendre?. Les 4 gamins des TV Sundaze n’ont pas he?site? une seconde, arborant fie?rement leur diffe?rence, bien de?cide?s a? saigner des doigts autant qu’il faudra pour re?animer un rock flamboyant, comme s’il n’avait jamais disparu. Il e?tait e?vident que ces quatre-là? allaient un jour se rencontrer, tant ils vivaient dans un monde e?trique?, qu’eux seuls percevaient comme infini. Et la rencontre allait force?ment e?tre alchimique et explosive. »

Et de l’acharnement, il en a fallu ! Apre?s 2 disques autoproduits sur leur label Tape Source Records, » On The Balcony » en 2020 puis » Harness » en 2023 et des tourne?es dans toute la France, le groupe revient aujourd’hui en force avec des nouveaux singles de?bordants de guitares fuzzy et de rythmique garage qui mixent autant la poe?sie nonchalante de Pavement ou Parquet Courts, l’e?nergie brute des Oh Sees ou de Ty Segall mais aussi leurs influences punks telles Black Flag et les Descendents.

Maintenant signe?s chez Mad Girls Love Songs pour le tour ainsi que Howlin’ Banana et Le Ce?pe Records pour leur prochain disque, ils n’ont a? pre?sent qu’un seul but : e?cumer tous les clubs en France et par-dela? les frontie?res pour vous faire ressentir cette ardeur.

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/watchtvsundaze

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/tvsundaze

?? INSTA : https://www.instagram.com/tvsundaze/

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/…/artist/5ij8GBVsVcmaMANFC8KkLM

?? BANDCAMP : https://tvsundaze.bandcamp.com

?? VIDEOS : https://www.youtube.com/watch?v=2A14EfOLZt4

? THE SOCIALS

Street Post Punk Heroes, Valence

Incontournable, on ne présente plus.

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/socsband

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/socsband

?? INSTA : https://www.instagram.com/socsband/

?? BANDCAMP : https://thesocialspunk.bandcamp.com/

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/…/artist/0JI2i4YJe4tQuF2AwVdOi8

? + Deejay : VON KIDS

Dj Hero, Valence

Incontournable, on ne présente plus.

————————————

CB & gentils prix au Bar !

————————————

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité. Nous serons attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face aux violences sexistes et sexuelles, aux violences transphobes, homophobes, validistes et xénophobes. Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous les bienvenus.