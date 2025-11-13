Concert U2 Addiction

Qualité vocale impressionnante, solos de guitare, feeling, émotion et magie, sont des termes qui collent parfaitement à U2 ADDICTION.
Bien connu pour son rôle dans la comédie musicale Roméo et Juliette et sa participation à l’émission The Voice, Tom Ross est le chanteur du groupe U2 ADDICTION composé du guitariste Jocelyn Dupuis, du bassiste Laurent Bebin et du batteur Hugo Sarton
De « With Or Without You » à « Sunday, Bloody Sunday » en passant par » Pride « , le groupe reprend à la note près les tubes historiques du quatuor irlandais.
Un show 100 % Rock, 100 % U2,
De quoi vous faire rocker et passer une soirée d’enfer dans l’univers de Bono et de son band.
Et cela fait du bien aux yeux, aux oreilles et au coeur …