Véritable référence dans le monde entier, le rock band irlandais a su inspirer U2 ADDICTION qui lui rend bien plus qu’un simple hommage…

Concert U2 Addiction
Le 07/03/2026 20:30

avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 00 20

Payant

Qualité vocale impressionnante, solos de guitare, feeling, émotion et magie, sont des termes qui collent parfaitement à U2 ADDICTION.

Bien connu pour son rôle dans la comédie musicale Roméo et Juliette et sa participation à l’émission The Voice, Tom Ross est le chanteur du groupe U2 ADDICTION composé du guitariste Jocelyn Dupuis, du bassiste Laurent Bebin et du batteur Hugo Sarton

De « With Or Without You » à « Sunday, Bloody Sunday » en passant par  » Pride « , le groupe reprend à la note près les tubes historiques du quatuor irlandais.
Un show 100 % Rock, 100 % U2,
De quoi vous faire rocker et passer une soirée d’enfer dans l’univers de Bono et de son band.

Et cela fait du bien aux yeux, aux oreilles et au coeur …