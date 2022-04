Concert Valientes Gracias

VALIENTES GRACIAS propose une cuisine musicale aux épices féministes, qui puise dans les rythmes afro-colombiens pour chanter les luttes pour l’égalité et dénoncer les oppressions et les dominations.

Dans un univers scénique où la présence des femmes reste minime, dans cette société dont la perte de sens et de perspectives s’accélère,leur musique festive et leurs paroles font du bien aux corps, aux coeurs et aux esprits.

Vidéo : https://vimeo.com/371843005

Entrée à prix libre et conscient.

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!!