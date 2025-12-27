Concert

Concert : Vanara – Triple Five

Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir le groupe Vanara pour un concert pop-rock des années 70 !

Concert : Vanara – Triple Five
Le 10/01/2026 21:00

430 Allée du Royans 26300 Bourg-de-Péage Tél. 06 79 85 42 76

Gratuit pour les visiteurs