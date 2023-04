Concert-Virage

VIRAGE / DUO ACCORDÉON & BATTERIE

avec François Castiello & Cyril Gilibert.

Accordéon sous effets & batterie sous acides.

Virage ou la rencontre de deux artistes qui dansent, s’affrontent et fusionnent en une transe unique, hypnotique et jouissive.

C’est un duo qui résonne comme dix, qui sillonne les méandres du son comme un enfant qui jouerait à construire (et à déconstruire), une histoire à dormir debout qui distille dans nos oreilles une furieuse envie d’exploser.

Entre John Zorn et le Motion Trio, François Castiello tord les lames de son accordéon pour condenser 45 ans de recherche et de jouerie sur son instrument dans un concert renversant. Un son doux et à la fois gras qui vient se fondre sans limite dans la batterie de Cyril Gilibert, équilibriste batteur, sautant de lame en lame pour sublimer le son de Virage. Un son comme une histoire qui continue : passant du blues à la techno, du jazz à la poésie de Baudelaire, Virage nous entraine dans son univers infini, large et libre.

Facebook : https://www.facebook.com/Viragelectrique

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=oMwTUsC8_Js

Bandcamp : https://virageduo.bandcamp.com/album/daleco

Entrée à Prix Libre et conscient. Prix moyen conseillé : 5 euros (plus ou moins selon tes moyens)

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison !