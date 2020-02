Concert Vudana et Yuman’Dub

Yudana est un groupe de rock indépendant & psychédélique français né en 2018 et originaire des Alpes, en Isère Yuman’dub nous livre sur scène depuis 2013 un live dub stepper énergique et envoutant …

Yudana est un groupe de rock indépendant & psychédélique français né en 2018 et originaire des Alpes, en Isère. La musique de Yudana recouvre de nombreux genres parmi lesquels le rock psychédélique, le shoegazing, le folk rock et le rock expérimental. Le groupe tire son nom de Ud?na, un terme sanskrit qui correspond dans la philosophie indienne au flux d’élévation : l’un des cinq souffles vitaux. Le style musical de Yudana se nourrit de multiples influences allant des Brian jonestown massacre jusqu’à slowdive en passant par les sons de Godspeed You Black Emperor ou encore , sonic youth et nirvana.

****YUMAN’DUB****

Yuman’dub nous livre sur scène depuis 2013 un live dub stepper énergique et envoutant, mélangeant sonorités roots et électro, mélodica et synthés distordus…de nombreuses dates à son actif aux côtés d’artiste comme brain damage, ackboo, dubkasm, tetra hydro K, ondubground, mayd hubb….