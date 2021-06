Concert Wakan Tanka à la Mine d’Art

Suivez la rivière…

WAKAN TANKA c’est plus d’une cinquantaine de dates dont la Main Stage 2 du Download Festival et la première partie du groupe Shaka Ponk.

Pour cette formule acoustique inédite le groupe va chercher l’essence même de ses compositions révélant une intimité brute, aussi douce qu’explosive.

Inspiré par l’imagerie amérindienne le groupe voyage à travers les plaines, bercé par un rock désertique, organique et introspectif.