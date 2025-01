Concert : Waking the Sleeping Bear + Face 2 Fake + Echoes of hate

WAKING THE SLEEPING BEAR

(Nu Metal / Franche-Comté)

Waking The Sleeping Bear est une forme changeante. Né en 2011 dans un lycée de Dole (Franche-Comté) en tant que groupe de reprises, le projet connaîtra de multiples formations et noms, avant de se stabiliser en 2017 autour de son line-up actuel.

Avec cette formule, un seul leitmotiv : jouer un metal innovant et sans concession, avec pour seule contrainte de n’en avoir aucune. De là, WTSB proposera pêle-mêle un mélange d’influences inédit, souvent imprévisible, mais toujours cohérent dans son jusqu’au-boutisme et sa quête de puissance en concert.

Waking The Sleeping Bear, c’est » réveiller l’ours endormi « .

L’ours, c’est la force tranquille, la douceur qui renferme la rage, la sérénité dans la surpuissance. Le calme et la tempête réunis. Le réveil, c’est la prise de conscience, le sursaut.

Derrière la rime habile, il y a l’engagement politique, l’énergie punk qui crache à la face d’un monde en déliquescence. Cette colère bouillante qui constate tout ce qu’on a laissé faire, à l’orée du 22ème siècle, et qui s’attriste de voir que le pire de l’histoire se répète toujours.

La recette s’adapte et se distord, mûrit avec le temps, mais se repose toujours sur 3 piliers : des textes en français à la plume finement ciselée, un métal moderne teinté de musiques urbaines,

et enfin, une machine omniprésente, qui écrase par sa lourdeur électronique, autant qu’elle appelle à danser, à frapper la terre… Après un 1er EP en 2018, et un album en 2021, Waking The Sleeping Bear prépare un retour en grande pompe avec » Grands maux, grands remèdes – Partie 1 « , un EP amorçant un nouveau chapitre pour le groupe. Déployant un son plus riche et plus mature, aux sonorités travaillées et puissantes, ce nouvel opus, mixé par Fred Duquesne (Mass Hysteria, Ultra Vomit) et masterisé par Thibault Chaumont (Igorrr, Carpenter Brut, Birds in Row, Shaârghot…) est aiguisé comme une lame, taillé pour le live.

Nul doute qu’il saura trouver son public, à mesure que les expériences sonores de ces quatre lascars commencent se faire une place sur la scène alternative française.

?? SITE OFFICIEL : https://wakingthesleepingbear.fr/

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/wakingthesleepingbear

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/WakingTheSleepingBearFR

?? INSTA : https://www.instagram.com/waking.the.sleeping.bear_band/

?? TIKTOK : https://www.tiktok.com/@wakingthesleepingbear

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/int…/album/0tBlctHh1Yktk9oXYkqzg6

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=zAvestSzZBM

——————————

FACE 2 FAKE

(Metal Fusion / Lyon)

Formé par des anciens combattants de la scène fusion des années 90/2000, FACE 2 FAKE voit le jour en 2013 et ne change pas de cap. Le groupe évolue dans ce style si significatif aux influences tels que RAGE AGAINST THE MACHINE ou bien HED PE. 2 EP voient le jour, acte I en 2016 et Acte II en 2018 chez inglorious records, suivis de plusieurs dates, dont les premières parties d’HED PE et d’HEMLOCK (usa).

2020 pause covid de 2ans…

2022 face 2 fake change de chanteur et s’enferme dans les studios d’inglorious records.

1 an plus tard, sortie de 2 EP acte 3 & 4 avec les singles » born to fight » et « don’t live in a lie » accompagnés de leurs clips. Le chant est plus radical, parfois en français et des sons électro font leurs entrées. Le son de face 2 fake devient terriblement groovy, lourd et puissant.

2024 sortie de l’album F2F toujours chez inglorious records avec le single « let’s party in the storm », signature dans le roadster Victory Vision agency suivi d’une tournée épique avec des prestations solides et remarquées.

2025 s’annonce aussi explosif avec la sortie du nouveau single « With Love » produit par Hervé Guillemard de Stellardrive production avec son clip. Face 2 fake promet la sortie d’un single tous les 4 mois suivi d’une tournée quasi déjà bookée, rien que ça !

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/face2fakemusic

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/face2fakeofficiel

?? INSTA : https://www.instagram.com/face2fakemusic

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/…/artist/6HGcldHdPVKKIUJe4MaSGi

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=EApSMXBFZf4

——————————

ECHOES OF HATE

(Metalcore / Valence)

Créé fin 2020 et originaire de valence, Echoes of Hate vient tout juste de sortir son 1er album » Negative thoughts « .

Issus de diverses formations du sud de la France, (dead side, wisewolf, over the reason.)

les musiciens puisent leurs influences dans la scène metalcore anglaise et américaine ainsi que dans le hardcore et le post hardcore.

En résulte 11 titres où la violence et l’émotion s’allient pour former un tout homogène.

Les couplets dévastateurs font place à des refrains mélancoliques, sans oublier la puissance et l’énergie si caractéristique à ce style musical. » Negative thoughts » est le fruit d’un travail acharné de plus de 2 ans où chacun a su dépasser ses limites pour proposer un album complet et sincère.

Une musique taillée pour le live où les musiciens ont hâte de rencontrer leur public.

?? SITE OFFICIEL : https://echoesofhate.com/

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/echoesofhate

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/EchoesOfHateBand/

?? INSTA : https://www.instagram.com/echoesofhateband

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/…/artist/1dh0bJJxquCyr9ka0FaIff

?? BANDCAMP : https://echoesofhateband.bandcamp.com/…/negative-thoughts

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=pNqvyz50xrE

————————————

CB & gentils prix au Bar !

————————————

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité. Nous serons attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face aux violences sexistes et sexuelles, aux violences transphobes, homophobes, validistes et xénophobes. Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous les bienvenus.