Concert Warzim boule de feu-Chez Les Zythonautes

Warzim boule de feu est un groupe underground tout droit sorti des catacombes…. Composé de 4 musiciens : guitare-chant, batterie, basse, saxophones et flûte traversière.

Un personnage aux multiples facettes chante des tranches de vie accompagné de ces musiciens survoltés. Ils évoluent dans un univers bien singulier, un rock cuivré et coloré.

Attentat musical assuré!!!

Facebook: https://www.facebook.com/Warzim-boule-de-feu-6532729349

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zbXW2VkxEhM&ab

Entrée Prix Libre !

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi du vin, des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication zythos) , du saucisson, du fromage, du paing’ !!!