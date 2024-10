Concert : Watchdog

D’une grande curiosité musicale, le duo développe un univers virtuose et sensible entre jazz, rock instrumental et musique contemporaine qui ne manquera pas de vous émouvoir.

Watchdog invente une musique avec claviers, clarinettes et textures électroniques. Issus du jazz et des musiques improvisées, Anne Quillier et Pierre Horckmans jouent dans quelques-uns des ensembles les plus excitants de la région (le Grand Sbam, Saint Sadrill).