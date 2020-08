Concert : Y’a d’la chanson dans l’air

Rejoignez le Théâtre de Verdure d’Allan pour une soirée rythmée de démonstration de combats médiévaux suivi d’un concert de concert de chansons françaises : de Trenet à Brassens en passant par Le Forestier et Nino Ferrer

Une soirée qui commence dès 18 heures avec des combats médiévaux orchestrés par la compagnie Les Bannerets de Gueules et d’Azur de Montélimar et se poursuit dès 20h30 avec un concert de chansons françaises de 1950 à nos jours avec Lionel FENOY (voix) Bernard FOUGEIROL (guitare), Estelle FOUGEIROL(Flûte traversière) et Olivier CHAMBONNIERE (Batterie percussions).