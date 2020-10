Concert : Yuko Hirota

Yuko Hirota, Pianiste-compositrice japonaise, élève de Louis Hiltbrand au conservatoire de Genève,a donné de nombreux concerts et spectacles, notamment pour le Musée Matisse à Nice et la Maison de la Poésie à Paris. Elle doit à son maître Louis Hiltbrand, l’écoute de la voix intérieure, qui la poussera à rencontrer le psychanalyste Elie G. Humbert, disciple direct de C. G. Jung, et

finalement à composer.

En 1998, elle a fondé un atelier de recherche, « Le Son des Choses ». Elle y fait entendre l’âme sonore des objets du quotidiens. Elle crée des spectacles avec ses objets sonores et bien sûr, des oeuvres dont l’originalité est l’utilisation du piano dans toutes ses résonances. Elle donne également des formations pour des personnes qui sont ou seront éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs

spécialisés.

Elle fonde en 2006, l’association Piano-no-Ki, une École Nomade Supérieure sans bâtiment. Respect de la Nature, y compris notre nature profonde, la création de sa propre vie, son expression artistique, co-habitation des différences, des échanges culturels et l’écoute du coeur…

En 2008, Piano-no-ki a obtenu une yourte, et y a organisé de nombreuses manifestations. Depuis le 11 mars 2011, le jour de la catastrophe nucléaire de Fukushima, Yuko Hirota donne des concerts pour soutenir des associations qui alertent sur le danger contre la Nature, suicide de l’humanité.

Piano-no-ki organise un campement d’été depuis 2015 pour accueillir des enfants de Tchernobyl et de Fukushima.

http://Pianonoki.wix.com/yukohirota

yukohirota14@gmail.com

Programme du 9 octobre 2020

C. Franck Prélude op.18 pour orgue arrangé par Y.H.

G.F. Händel Chaconne et 21 variations Sol majeur HWV 435

F. Schubert Impromptu ut mineur Op.90 N°1

F.Chopin Sonate Si mineur Op.58 1er mouvement Allegro maestoso

L.Hiltbrand » Et après… ? » avec une berceuse d’Hiroshima

I Prélude

? De toutes les parties du monde montent des cris, des lamentations,des

murmures, des appels, des prières, des chants, qui sont la voie même de la

vie prenant conscience d’elle même.

II Lude

? Thème et trois variations (d’inspiration japonaise) 1ère variation : Koto

? 2me et 3 me variations : instrument à percussions et à vents, réminiscence

de cérémonies bouddhiques

III Postlude

? Mélodie japonaise (Berceuse de la région de Tyugoku dont Hiroshima )

une mère berce son enfant la mort apparaît.

? Dors dans l’éternité. terminé le jour de Noél 1978

Y.C.Hirota Hommage à Jean-Pierre et Sheela Eichenberger

Debussy Claire de lune de suite Bergamasque