Concert : Zazou Electro Kawaii

ZAZOU c’est de la house à lunettes, du funk à moustache, du beat trap à la sauce manouche…

C’est Gougaï, Gam-1 et Groumpf, trois zazous avec un coeur gros comme ça qui aiment les fleurs et l’électro kawaii…

C’est du love et du gros son, ça pique les yeux et les oreilles mais c’est si bon…N’aie pas peur, c’est pour toi, come !