Concert-Zwazo

La fanfare Zwazo est un condensé festif et dansant de musiques créoles. Ils vont vous faire planer des îles des Caraïbes à l’Océan Indien. Les pieds trépignent, la tête s’allège, le coeur s’emballe, les rythmes vous arrachent au sol et vous font pousser des ailes ? C’est que Zwazo n’est pas loin.

À chaque piaf son talent, sousa, cuivre, chant, percussion, accordéon, banjo, ils emportent sous leurs ailes les perles créoles des années 30 à nos jours : maloya, biguine, calypso, valse créole, sega, zouk, etc…

Facebook : https://www.facebook.com/fanfarezwazo

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=IHGc0dT7zGI

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison !