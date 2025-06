Concertina. Rencontres estivales autour des enfermements. 5e édition : » Appétits « . .Le rendez-vous annuel, pluridisciplinaire et festif des femmes et des hommes attentifs à la personne privée de liberté.. .Concertina, Rencontres estivales autour des enfermements, propose, du vendredi 27 au dimanche 29 juin 2025, à Dieulefit (Drôme), sa cinquième édition. Près de 80 intervenant·e·s attendu.e.s. .Pinar Selek, sociologue, conteuse, présidera l’édition. Réfugiée en France depuis 2011, elle fait toujours l’objet de poursuites en Turquie. Elle a notamment publié Le chaudron militaire turc. Un exemple de production de la violence masculine (Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2023). . .Au programme :.Conférences, tables rondes, controverses, ateliers, grands entretiens, fabrique, jeu de rôle, tribune libre, parloir libre, expositions, films, spectacles, cirque, ateliers boxe, cantina (repas festif du samedi soir) musiques à danser, librairie et radio Ici l’ombre. . .Les rencontres sont libres d’accès et gratuites. . .Plus d’informations : concertina-rencontres.fr.