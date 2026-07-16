Le ténor Di Bettino, accompagné du pianiste virtuose Maxime Buatier, vous invite à vivre un moment musical d’exception au Château du Double de Lens-Lestang.

À cette occasion, ce magnifique château du XVII? siècle ouvrira pour la toute première fois sa prestigieuse salle de réception au public pour un concert inédit : Concerto InCanto.

Pensé comme un véritable voyage musical entre passion et enchantement – incanto signifiant » enchantement » en italien -, ce programme vous fera traverser les plus belles pages de l’opéra, du cinéma et des chants populaires méditerranéens.

Vous aurez le plaisir d’entendre notamment :

Una furtiva lagrima de Gaetano Donizetti,

Parla più piano, célèbre thème du film Le Parrain,

le mythique ‘O sole mio,

Caruso de Lucio Dalla,

sans oublier quelques surprises musicales, avec un clin d’oeil à Frank Sinatra et à l’atmosphère raffinée de la French Riviera des années 1960.

Parce que la musique se partage avec toutes les générations, une réduction de 50 % est proposée aux moins de 18 ans, soit un tarif de 9 EUR.

Après le concert, les propriétaires du Château du Double vous accueilleront autour d’un apéritif convivial, pour prolonger ce moment de partage dans un cadre d’exception.

Un rendez-vous unique, où patrimoine, musique et convivialité se rencontrent pour une expérience inoubliable, à 5 kilomètres seulement du Palais du Facteur Cheval. En partenariat avec la mairie de Lens-Lestang, RCF Drôme et Positive Radio.