Concert

Concerts à emporter – Bla Bla Bla

Toute la journée, Bla Bla Bla, trios de chansons de divers horizons, vous accompagne avec des concerts accoustiques de 20 minutes, à suivre dans les commerces du centre ville.

Concerts à emporter – Bla Bla Bla
Le 20/12/2025
Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs