10 Février à 19h30 : Chopin : The Classical Collection
10 Février à 21h30 : Miyazaki/Hisaishi : The Studio Ghibli collection
11 Février à 19h30 : Einaudi-Tiersen : The Poetic collection
11 Février à 21h30 : Hans Zimmer : The Film music collection
12 Février à 19h30 : Hans Zimmer : The Film music collection
12 Février à 21h30 : Einaudi-Tiersen : The Poetic collection
Concerts à la bougie
1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent à Montélimar pour des soirées inoubliables.
68 avenue du Teil 26200 Montélimar
