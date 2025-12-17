Concerts : Bon.Soir / West Fall / Gros Calin DTG / Eratic Flamingos

Bon.Soir revient au Mistral Palace pour une nouvelle édition encore plus énergique et festive !

Bon.Soir / WEST FALL / GROS CALIN DTG / ERATIC FLAMINGOS

Techno / Transe / House

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité.

Mais nous sommes attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face à toute violence ou harcèlement : physique, sexiste et sexuelle, raciste, transphobe, homophobe, validiste….

Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous et toutes les bienvenu.es.

Nous exclurons, ponctuellement ou définitivement, toute personne ne respectant pas les valeurs et règles qui sont instaurées au Mistral Palace.