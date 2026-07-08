Animations, Concert, Spectacle

Concerts de la Rozell

Concerts à la Rozell ! Programmation musicale été 2026

Concerts de la Rozell
Le 12/07/2026 19:30

Quai des Maronniers La Cabanne Rouge 26400 Crest

Gratuit pour les visiteurs

Sûrement des concerts de dernières minutes à retrouver sur la page Facebook

Pas de réservation les soirs de concerts, venez de bonne heure !