Concerts- Deuzel + Groumpf-Chez Les Zythonautes

Comme chaque mois chez Les Zythonautes, on te propose une soirée un peu plus folle que les autres!

Attention!

Entrée payante:

Pré-vente 5EUR et sur place 7EUR (Plein tarif) 5EUR (Tarif réduit)

Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/concerts-deuzel-groumpf-chez-les…

En première partie de soirée, on reçoit le duo « Deuzel ».

« Originaire de la valle?e du Rho?ne, Deuzel est un duo forme? en 2019 par deux amis, Martin et Mathis, partageant le me?me gou?t pour jouer avec les mots et les sons, dans un esprit positif et avec une pointe d’humour. Les instrumentales sont compose?es par Martin avec des interventions d’amis musiciens, et les textes sont co-e?crits par les 2 chanteurs. Influence?s par un large spectre d’artistes hip-hop essentiellement francophones, ils de?livrent une musique varie?e me?langeant des sons acoustiques et e?lectroniques, des parties rappe?es et des parties chante?es. Ils ont sorti leur premier EP » Faire de son mieux » en septembre 2019 et prévoient de sortir un nouvel EP en 2023. »

Facebook : https://www.facebook.com/Deuzelmusique

Youtube : https://youtu.be/c4KTlnSLx8Q

En deuxième partie de soirée, c’est « Groumpf » qui investit la scène des Zythonautes.

groumpf ??umf interjection / invariable : (Familier) Exprime le dépit, un désarroi intense. Ce

mot a un sens similaire à l’expression familière » Et merde ! « .

GROUMPF ( psych-pop / électro )

C’est le quatuor de jeunes lapins de Béatrix Potter embarqués dans Las Vegas Parano.

Comme dans un tacos lyonnais ils mélangent britpop et madchester, sauce psyché-électro.

Mélodies, beats, synthés bass et guitare se rencontrent comme par évidence, c’est pop, c’est dansant, c’est une recette bien épicée qu’ils nous mijotent ! Prenez l’éclectisme décomplexé de Damon Albarn, l’émotion pop de Balthazar, l’énergie de Deluxe et la folie psyché de Suuns, saupoudrez de paillettes… ça parechoque quand il faut, là où il faut ! Une musique dansante et décomplexée comme on les aime.

Alors ferme les yeux, débranche ton cerveau et commence à onduler du bassin. L’euphorie monte, ça pulse, c’est insolent, l’expérience commence ici. Roaaarr ! Ça y est… ça groumpfe !

Facebook : https://www.facebook.com/lagroumpferie

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=k3GKSAgjRpg

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !! Sans oublier nos planches de saison!