Concerts Fête de Picodon

1e soirée de la Grande Fête de village incontournable de l’été où le Picodon est Roi.L’événement réunit plus de 10.000 visiteurs chaque année ! Spectacles et concerts ce soir (le grand marché est demain, dimanche)

Bitonio Le train fantôme

Plongez dans l’univers du train fantôme et du voyage sinueux d’une boule sur les rails de vos cauchemars. Découvrez un flippeur en équipe pour échapper aux corbeaux, une visite interactive de la maison hantée… et l’attaque du train ! Le Train Fantôme, c’est un entresort ET un jeu collaboratif. Trois joueurs, munis de trois boules, apprennent ensemble à résoudre les énigmes qui se succèdent. Aurez-vous assez de trois vies ?

En continu de samedi midi à dimanche soir, Place du picodon

Le Pédé

Théâtre de rue en déambulation // à partir de 12 ans

Au milieu de l’espace public, un homme nous raconte les luttes qui ont fait l’histoire de la culture homosexuelle du 20ème siècle et participent à la culture queer d’aujourd’hui. Il traverse le temps pour redonner vie aux pionnier·es des soulèvements sociaux qui ont construit le mouvement. A travers une marche, qui s’apparente à celle des fiertés, il convie le public à un spectacle à mi-chemin entre une quête collective, un documentaire et une manifestation.

17h-19h15

Chu Chi Cha

Concert Electro-Cumbia / World

Inspiré par le concept de dualité, Chu Chi Cha métisse avec joie instruments acoustiques (violon, accordéon…) à la puissance créative permise par les machines (boîtes à rythmes, sampler, synthétiseur…). L’ensemble donne une couleur marquée à la formation qui navigue avec justesse dans des thématiques universelles et plus qu’actuelles ; la liberté, l’amour, le chagrin ou encore la justice sociale sans oublier de dépoussiérer au passage les codes de la musique latine. Sensible et joyeux, Chu Chi Cha ne perd pas de vue l’essentiel : un set dansant porté par des compositions rafraîchissantes.

Scène des Cagnards 19h45-21h

Grace et Volupté Van Van

Concert Electro Pop Rap

Grace et Volupté Van Van est un duo queer issu la scène DIY Toulousaine. Leur musique est traversée par des influences électro, rap et punk mixées à la sauce débrouille. Musique sur laquelle Grace et Volupté Van Van envoient des textes ciselés, intimes et engagés. L’amour de la punchline, des interludes absurdes et du dancefloor filent la pêche aux queers, aux meufs et à leurs nombreux amis.

Scène des Cagnards 21h30-22h45

Compost Collaps

concert Techlow Music

Compost Collaps construit et joue la musique du siècle prochain. Quand l’huile de coude remplacera le pétrole, que les utopies remplaceront l’économie, on pourra toujours écouter et jouer les musiques électro sans électricité, la techno sans les high-tech, les rave-party sans chimie. Un bidon, des tuyaux, des bouts de métal, de la sueur… et ça danse.

Scène des Cagnards 23h15-00h30