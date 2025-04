Concerts Gigors Electric / Manu Louis + Bleu Russe + DJ La Mouline

PROGRAMMATION

———————–

MANU LOUIS (Subversive One Man Band / Belgique)

Pas facile de trouver un profil comme celui de Manu Louis.

Né en Belgique, basé à Berlin, il a étudié la composition avec l’immense compositeur Frédéric Rzewski, la musique électronique sur internet et la danse pendant ses concerts.

Chanteur passionné, agitateur de boutons, il joue aussi de la guitare avec une sensibilité punk-jazz tout à fait personnelle.

Autant à l’aise avec la musique électronique de club, les musiciens jazz ou classique, Manu a joué ses compositions dans tous les formats : du solo acoustique à la formule collective (accompagné par 200 souffleurs) en passant par des formats intermédiaires plus classiques.

Dans sa musique le style n’existe plus. Il mélange ce qui croise son chemin pour créer des nouvelles aventures provocatrices et recontextualisées.

Chanson française dissidente, compositions d’avant-garde, new beat, old hit, art pop & hard-bop y sont très régulièrement recyclés.

»Plus coloré qu’une licorne vomissant un arc-en-ciel » GONZAI

https://linktr.ee/manulouis

————————

BLEU RUSSE (Rap Inconscient – Grenoble)

» Comme un poète qui fait sa liste de course »

C’est enivrant, rude comme lorsque les corps et les esprits s’échauffent, âpre comme la misère sociale, rugueux comme une bagarre. Cela brasse le hip-hop, l’électro, le rock, la pop, l’indus. Cela tape dur mais toujours juste.

Issu de la scène underground grenobloise, David Litavicki n’est plus un débutant. Il s’est construit petit à petit au sein de différents groupes : Et Après ?, Churros Bâtiment… En solo, il se cherche esthétiquement entre guitares (l’EP Déchire mon crâne et gratte ma cervelle avec un coupe-ongle) et électro version Fruity Loops (son premier album Pigeon). il se montre addictif, impertinent, poétique, libre, vif et bien plus provocateur que ce que le genre nous déverse actuellement…

https://bleurusse.bandcamp.com/

————————

DJ LA MOULINE (Dj Set Italo- Crestois)

Toujours prompt à mettre tout le monde d’accord, La Mouline n’est pas sectaire, bien au contraire. Adepte de la force comme du côté obscure de la musique, ses sets fiévreux amorce toujours les soirées les plus mémorables.

Idéal aussi pour coucher tout le monde le sourire aux lèvres.

Merci à Brest Brest Brest / Arnaud Jarsaillon pour cette affiche azur!