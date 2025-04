Concerts Gigors Electric / Primitif + L’interlope + Pierre Bastain & Louis Laurain / C.N.T

Le Signal Festival, BZA et Gigors Electric présentent le vendredi 2 mai à Gigors Electric une soirée exceptionnelle avec :

– L’INTERLOPE SUSPENSION N°4 –

Quatrième formule pour cette proposition improvisée du Grand Chahut Collectif.

Yannis Frier : guitare | Lionel Garcin : saxophone | Amanda Gardone : contrebasse | Catherine Jauniaux : voix

– PIERRE BASTIEN & LOUIS LAURAIN / C.N.T –

2 hommes-orchestres, explosions joyeuses du cornet à piston, sculptures sonores mécaniques, accidents mélodiques improvisés et théâtre d’ombres hypnotiques.

https://bastien-laurain.bandcamp.com/album/c-or-n-e-t

https://youtube.com/playlist…

– PRIMITIF –

mécanique de la danse, transe électro-mécanique

Primitif, ça frappe, ça gronde, percute le bois, les cordes et l’acier, ça vrombit l’écho tribal d’un passé qui n’a jamais existé, et d’un présent qui ne sait plus bien qui il est.

Visuel : Yannis Frier

Orga : BZA,Le Signal, Gigors Electric