Concerts-KrèM Grabuge-Madame Bert

Double concert Chez Les Zythonautes!!

En première partie de soirée : KrèM Grabuge.

« KrèM pour le sweet et l’insulaire.

Grabuge pour le désordre un brin véner.

On approche, station RÊVE. »

KrèM Grabuge se ballade entre et autour des cases et aime ça. Entre Chanson, Trip-Hop, Rock, Electro, Ethnique…

Disons que ça mélange un peu tout ça sans vraiment choisir, juste pour y mettre des couleurs.

Il y a des voix ça c’est sûr, des mélodies qui transportent, loin, dans des histoires de Science fiction ou au fond des caves, en pleine nuit quand le monde dort et que veillent les bidouilleurs insomniaques.

Facebook : https://www.facebook.com/kremgrabuge/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC36Aq60WIysEaW39f8ZCsLA

Deuxième partie de soirée : Madame Bert.

« Madame Bert, alias MadBert, démarre sa carrière musicale lors d’un open mic’, sur un qui pro quo qui lui vaudra son surnom.

Représentant Valence Angeles et toute la Calidrômie, artiste local incontournable et indépendant, bavard spectaculaire, animateur de scènes ouvertes et d’émissions radio, graffeur, beatmaker, Bert est un activiste culturel passionné qui fait bouger la scène depuis plus de dix ans.

Pur condensé d’énergies positives et communicatives, il en tire aujourd’hui un style unique entre rap et électro, chanson et bass music. »

Facebook : https://www.facebook.com/madamebert

Youtube : https://www.youtube.com/user/MadBertPremier

Entrée à Prix Libre et conscient!

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison!