Concerts le jeudi soir à la Guinguette de Aouste sur Sye

Programmation des concerts du jeudi à la Guinguette de Aouste du 22 Juin au 17 Aout :

22 Juin: les voleurs de swing

29 Juin: Zajazza

06 Juillet: The Summer Rebellion

13 Juillet: They Call Me Rico

20 Juillet: Joharpo Trio

27 Juillet: EMÉA

03 Août: 2gars

10 Août: Nnawa

17 Août: Dr Overdub

…