Concerts Mille et une nuits

Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert au quatuor à cordes illuminé à la bougie dans le cadre de l’église Saint-Joseph.

Pour Mille et une Nuits nous choisissons le haut de gamme des artistes de la scène classique.

Quatuor Lutetia, composé des personnalités flamboyantes de : Albert Kuchinsky (Il est régulièrement invité à jouer avec des orchestres prestigieux tels que l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre de Paris), Clara Messina (lauréate de concours internationaux, et enfant prodige du violon), Eve-Melody Salom, (académicienne de l’orchestre de Radio France, elle s’est produite sur France Musique et a joué à la philharmonie de Paris).

Vivaldi 4 Saisons : The Classical Collection : mardi et mercredi à 19h30

Queen : The Pop Rock Collection : mardi à 21h30

Hans Zimmer : The Film collection : mercredi à 21h30 et jeudi à 19h30

Coldplay : The Pop Rock Collection : jeudi à 21h30