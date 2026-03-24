8 Jeunes musiciens des Conservatoires CNSM Lyon – CRR Paris élèves de Jérôme Granjon , se succèderont en jeux à quatre mains, pour des pièces de Mozart, Debussy, Schubert, Satie, ….Sur le très beau piano Steinway du Centre d’art au coeur du Vieux village, et ceci pour une programmation donnée en deux concerts tout le week-end !
Concert
Concerts Piano à 4 mains
8 Jeunes musiciens des Conservatoires CNSM Lyon – CRR Paris élèves de Jérôme Granjon , se succèderont en jeux à quatre mains, pour des pièces de Mozart, Debussy, Schubert, Satie, ….
Le 28/03/2026 18:00 Informations complémentaires
Centre d'art Yvon Morin 26160 Le Poët-Laval Tél. 06 79 72 93 95
Payant