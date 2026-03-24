Concert

Concerts Piano à 4 mains

8 Jeunes musiciens des Conservatoires CNSM Lyon – CRR Paris élèves de Jérôme Granjon , se succèderont en jeux à quatre mains, pour des pièces de Mozart, Debussy, Schubert, Satie, ….

Concerts Piano à 4 mains
Le 28/03/2026 18:00

Centre d'art Yvon Morin 26160 Le Poët-Laval Tél. 06 79 72 93 95

Contacter par mail Site internet
Payant

8 Jeunes musiciens des Conservatoires CNSM Lyon – CRR Paris élèves de Jérôme Granjon , se succèderont en jeux à quatre mains, pour des pièces de Mozart, Debussy, Schubert, Satie, ….Sur le très beau piano Steinway du Centre d’art au coeur du Vieux village, et ceci pour une programmation donnée en deux concerts tout le week-end !