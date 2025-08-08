Animations

Concours de pétanque et soirée dansante

L’association Altourat vous propose au programme :
– concours de pétanque, inscription à 13h30 : 30EUR la triplette
– bal : DJ Stan Enzila
Toute la journée, buvette, sandwichs…

Le 15/08/2025 13:30
Gratuit pour les visiteurs