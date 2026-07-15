Concours National Inter-Races de Chiens de Berger 2026

Pour la huitième année consécutive, l’association Les Moutons d’Appo organise les 29 et 30 août 2026 un Concours National Inter-Races de Chiens de Berger à Vaunaveys-la-Rochette, sur le site de la Ferme Mandaroux.

Cette épreuve, qualificative pour les Championnats de France 2027 de la discipline, se déroulera au sein de l’élevage ovin de l’EARL Les Rapans. Exploitée en agriculture biologique, la Ferme Mandaroux produit également et transforme ses récoltes de céréales, légumes secs et condiments.

Tout au long du week-end, 50 chiens de berger évolueront sur un troupeau de brebis de race Préalpes. Plusieurs races seront représentées, notamment le Border Collie, le Berger Australien, le Working Kelpie et le Berger Belge Tervuren.

Sous la supervision de juges officiels, le concours se déroulera sur deux terrains :

? Benjamin Girault jugera, le samedi et le dimanche, les concurrents de niveau 3 (conducteurs confirmés) ;

? Jean Marguet jugera, le samedi, les concurrents des niveaux 1 (débutants) puis les niveaux 2 (intermédiaires).

Les binômes maître-chien devront conduire un troupeau de brebis à travers différents obstacles décidés par les juges. Ces exercices reproduisent les situations courantes rencontrées par les éleveurs dans leur travail quotidien : tri des animaux, embarquement en bétaillère, déplacements, garde du troupeau, etc. Les difficultés augmentent progressivement selon le niveau de compétition.

Au-delà de la performance sportive, cette épreuve met en valeur la maîtrise du conducteur dans la conduite des animaux ainsi que les qualités essentielles du chien de berger : instinct pastoral, initiative, réactivité, obéissance et complicité avec son maître.

Animations et restauration

? Snack, crêpes et buvette tout au long de la journée ;

? Vente de produits de la ferme.

Informations pratiques

Horaires de la compétition : de 8 h 30 à 18 h

Entrée gratuite

Samedi soir : Repas du Berger

À l’issue de la première journée de compétition, un Repas du Berger sera proposé :

? Salade ;

? Agneau (ou porc) ;

? Gratin dauphinois cuit au feu de bois ;

? Fromage ;

? Dessert ;

Réservation obligatoire avant le 24 août 2026 au 06 76 82 58 83.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir le travail remarquable des chiens de berger et partager un moment convivial au coeur de l’élevage ovin drômois.