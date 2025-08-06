Sans expérience du voyage à vélo, il s’est lancé ce défi à titre personnel, mais aussi dans une démarche de solidarité, afin de récolter des fonds pour la réhabilitation de l’école maternelle de Chirakamout en Arménie. Après 74 jours, plus de 6000 kms et 12 pays traversés, il est arrivé au terme de l’aventure. Un rêve qui a changé le quotidien des enfants d’un village. Marc est revenu le coeur débordant de rencontres humaines inoubliables et la tête remplie d’images de paysages somptueux qu’il aime partager avec son auditoire. Film (59 minutes) puis temps d’échange avec le public.
Conférence : 6250 Km en vélo couché du Vercors au Caucase
Marc Brunet s’est élancé de Valence sur un vélo-couché, pour un périple en autonomie vers Yerevan, la capitale arménienne.
1 Place des Rencontres 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 56 81 79