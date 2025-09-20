Cette rencontre débutera par la projection d’un diaporama, destiné à présenter les enjeux liés à la préservation des haies dans nos paysages ruraux et périurbains. Elle se poursuivra par une balade naturaliste sur le terrain, pour observer in situ les rôles multiples que jouent ces éléments paysagers : refuges pour la faune, corridors écologiques, protection des sols, etc.
Conférence : À la découverte des haies, piliers discrets de la biodiversité
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale (ABC), une animation intitulée » À la découverte des haies » vous est proposée dans le but de comprendre l’importance écologique des haies, véritables réservoirs de biodiversité. Venez nombreux !
