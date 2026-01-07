Le mouvement surréaliste, des années 20 aux années 60, a transformé l’art du 20ème siècle et notre vision de l’art en le combinant à un engagement politique fort. Rejetant le monde qui avait permis la première guerre mondiale, il a voulu unir Marx et Rimbaud, transformer le monde et changer la vie. La plupart des grands artistes de cette période, écrivains, peintres, sculpteurs ont fait partie de ce mouvement ou s’y sont reconnus, plus ou moins longtemps.
Grâce aux jeux qu’ils ont inventés en littérature et en peinture, aux oeuvres d’art et aux textes que nous questionnerons ensemble, nous essaierons de retrouver un état d’esprit et des intuitions (l’imagination au pouvoir), qui interpellent toujours.
Conférence : À la rencontre du surréalisme
Alain-Marc PLASMAN, agrégé des Lettres, vous propose une analyse du surréalisme à l’occasion de la conférence « À la rencontre du surréalisme ». Venez nombreux !
20, rue Saint Antoine 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 04 45
Le mouvement surréaliste, des années 20 aux années 60, a transformé l’art du 20ème siècle et notre vision de l’art en le combinant à un engagement politique fort. Rejetant le monde qui avait permis la première guerre mondiale, il a voulu unir Marx et Rimbaud, transformer le monde et changer la vie. La plupart des grands artistes de cette période, écrivains, peintres, sculpteurs ont fait partie de ce mouvement ou s’y sont reconnus, plus ou moins longtemps.