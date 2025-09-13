Conférence Accompagner les Jeunes à comprendre l’information sur internet – ACCES

Conférence ouverte à tous (adhérent et non adhérents) sur le la gestion des jeunes et de l’information distribuée via les vecteurs internet et réseaux sociaux.

Le 07/10/2025 18:00

20 rue Simon Chopin 26750 Génissieux Tél. 04 75 05 04 45

Payant

La crédibilité accordée aux informations diffusées sur les réseaux sociaux fait débat: si on l’a vu sur internet, c’est forcément vrai! Cette phrase dérange et pourtant elle revient souvent au coeur de nos conversations et échanges quotidiens… accordons-lui toute l’attention nécessaire grâce à Florent Turchetta, chargé de missions numériques à la Férération des Centres sociaux de la Drôme, qui animera cette conférence.