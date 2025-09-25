Conférence : Activité physique et intelligence dans l’avancée – Semaine bleuen âge

Les conséquences traditionnellement associées à ce que nous appelons le » vieillissement » ne sont ni inévitablement négatives, ni incontrôlables, ni irréversibles.

Si l’entrainement purement » cognitif » montre un effet limité sur l’évolution des capacités intellectuelles, les activités quotidiennes et le style de vie pourraient optimiser ces changements liés à l’âge en favorisant » la plasticité « . Cette conférence illustre de façon critique l’importance de l’activité physique au sens large pour le développement de l’intelligence lors de l’avancée en âge. Des fonctions cognitives au sujet brûlant des démences, ce tour d’horizon s’appuie sur les plus récents travaux scientifiques.

Nous proposons aussi de questionner les mesures de l’intelligence dans la définition qu’elles proposent et l’effet de facteurs sociaux et psychologiques sur les évaluations.

Globalement, cette communication permet de définir l’intelligence, son évolution, le rôle des activités physiques et de remettre en cause certaines fausses croyances sur le vieillissement.