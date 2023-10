Conférence : Alfred Nakache (1915 – 1983) : De Constantine à Auschwitz – Le destin d’un nageur d’exception par Bernard SASSO

Né dans une famille juive de Constantine, haut-lieu de la communauté juive d’Algérie, Alfred Nakache après avoir pris part à des compétitions locales participe aux championnats de France de natation. Sélectionné aux Jeux Olympiques de 1936 qui se déroulent en Allemagne, il termine 4ème au relais 4 X 200 nage libre.

Installé à Toulouse sous le régime de Vichy qui a aboli le décret Crémieux, il est néanmoins 5 fois champion de France en 1942.

Arrêté par la Gestapo fin 1943 ainsi que sa femme et sa petite fille, le couple et l’enfant sont déportés à Auschwitz. Si Alfred Nakache survivra à la terrible épreuve des camps de concentration, sa femme et sa fille y mourront probablement gazées.

De retour à Toulouse, il reprend l’entraînement participant aux championnats de France et aux Jeux Olympiques de Londres en 1948.