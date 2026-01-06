Conférence animée proposée par Mr Bichon de l’association « Au coeur de la nature » en lien avec la grainothèque autour de graines reproductibles sous forme de deux animations :
– un loto dynamique des graines : présentation d’une vingtaine de variété de graines différentes avec une photo correspondant à chaque graine
– un quizz graines-jardin-nature : une série de questions avec 3 réponses possibles à chaque question. Des illustrations de la réponse seront projetées sous forme de photos ou de schémas
Conférence animée Grainotez !
Conférence animée par M.Bichon de l’association « Au coeur de la nature », en lien avec la grainothèque, autour de graines reproductibles sous forme d’un loto dynamique des graines et un quizz graines-jardin-nature.
16 bd Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62
