Cette soirée nous conduira à comprendre de façon simple et concrète le rôle du système nerveux autonome. Vous pourrez ainsi mieux appréhender certains comportements inadaptés, répétitifs, addictifs, excessifs ou inhibés, automatiques qui assombrissent ou empêchent un quotidien souhaité plus serein.
Conférence : Apports des neurosciences dans les comportements humains
Nous assistons actuellement à un déferlement sans précédent de découvertes scientifiques sur le cerveau qui permettent l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques.
