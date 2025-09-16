De la pluie et du beau temps : » parle ainsi l’être-là » écrivait Roland Barthes.
Questionner la météorologie au regard de l’histoire de l’art invite non seulement à envisager la peinture de paysage mais plus encore l’évolution des perceptions et des représentations quant aux différents météores. Car c’est aussi une histoire des sensibilités et des variations émotionnelles qui se tissent.
La pluie, le vent et plus généralement l’air et l’atmosphère jusqu’aux orages et tempêtes occuperont la première conférence. Les autres phénomènes que sont la neige, le brouillard et les nuages et enfin le soleil achèveront le survol de ce bulletin. Différents artistes seront convoqués : des miniatures médiévales anonymes, jusqu’à certains artistes de la scène contemporaine japonaise comme Nakanishi ou Nakaya en passant par Dürer, Da Vinci, Turner, Constable ou Hopper.
Conférence : Approcher le ciel
Venez nombreux pour assister à la conférence présentée par Laëtitia Blanchon « Approcher le ciel » mélangeant météorologie et histoire de l’art !
