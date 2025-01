ConfÃ©rence atelier : Le Grand Biz’art

Glissés entre modèles et tableaux, vous commencerez par observer quelques grands peintres à l’oeuvre, ou dans l’intimité de leur quotidien d’artistes.

Ensuite, les enseignants de l’École d’Art de Portes-lès-Valence vous inviteront à expérimenter différents dispositifs optiques et graphiques utilisés par petits et grands artistes.

Un Biz’Art plus curieux que jamais…